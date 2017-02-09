Собянин: большая часть построенных инвесторами соцобъектов передается городу безвозмездно

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Более 50 зданий школ, детских садов и поликлиник получила Москва от инвесторов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москве передали более 50 зданий школ, детских садов и поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая новый жилой комплекс на юге Москвы, передает "ТВ Центр".

Он построен в рамках программы по реорганизации бывших промзон. Рядом возвели начальную школу, объединенную с детским садом. Здание рассчитано почти на 500 человек и полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Сергей Собянин отметил, что город уделяет большое внимание качеству строительства социальных объектов.

"Мы требуем такого же отношения к городу от инвесторов, чтобы они строили качественное жилье, и вместе с жильем возводили детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты. Всего за эти годы было построено около 150 вот таких объектов социального назначения. Большая часть из них, как эта школа и детский сад, безвозмездно передаются городу, чтобы мы могли организовать здесь бесплатную учебу", - сказал Собянин.