11:51, 09 февраля 2017

Собянин: большая часть построенных инвесторами соцобъектов передается городу безвозмездно

Теги:  Москва  собянин  образование

Более 50 зданий школ, детских садов и поликлиник получила Москва от инвесторов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москве передали более 50 зданий школ, детских садов и поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая новый жилой комплекс на юге Москвы, передает "ТВ Центр".

Он построен в рамках программы по реорганизации бывших промзон. Рядом возвели начальную школу, объединенную с детским садом. Здание рассчитано почти на 500 человек и полностью  приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Сергей Собянин отметил, что город уделяет большое внимание качеству строительства социальных объектов.

"Мы требуем такого же отношения к городу от инвесторов, чтобы они строили качественное жилье, и вместе с жильем возводили детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты. Всего за эти годы было построено около 150 вот таких объектов социального назначения. Большая часть из них, как эта школа и детский сад, безвозмездно передаются городу, чтобы мы могли организовать здесь бесплатную учебу", - сказал Собянин.

Новости по теме Тверская, 13

  • Отдай свой голос

    10:00

    Голосование. Украина вступит в НАТО?

  • Вратарь сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов во время матча

    10:10 Спорт

    Футболиста Чанова жестоко избили за несколько недель до смерти

  • Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви"

    11:49 Украина

    Убитого в Донецке комбата Гиви похоронят рядом с Моторолой

  • Владимир Путин с газетой

    09:41 Политика

    Путин раскритиковал западные СМИ

  • Британский парламент

    08:34 В мире

    Палата общин одобрила запуск Brexit

  • Новости партнёров

Другие новости

В других СМИ