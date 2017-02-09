МЧС наградит 10-летнюю девочку за спасение людей во время пожара

Теги: Общество пожар белгород

В Белгородской области МЧС наградит десятилетнюю девочку за спасение людей на пожаре. Она вытащила из горящего дома трех своих братьев и двух сестер. В момент происшествия в доме не было взрослых, и только благодаря ее отважному поступку никто не погиб.

Дом, которого больше нет. Многодетная семья возвращается на пепелище. Вспоминать тот день детям особенно тяжело. Когда неожиданно начался пожар, они были дома одни, передает "ТВ Центр".

"Проводка горела. Потом дверь сгорела. А потом все сгорело. И мне сестричка помогла", - сказал Александр Первухин, брат Юлий Черновой.

Саша признается, когда весь дом охватил огонь, он вместе с другими детьми плакал. А его сестра, пятиклассница Юля, оставшаяся за старшую, действовала героически.

"Все попрятались под кровати, в шкафы. Сначала не знала, что делать. Побежала на кухню, пятилитровую баклажку схватила. Потом разбила окно кулаком", - вспоминает она.

Это отважное и своевременное решение на тот момент было единственно верным. Вскоре дым заметил сосед и поспешил на помощь. Девочка помогла пятерым младшим братьям и сестрам выбраться через окно наружу. Передав последнего, полуторагодовалого мальчика, она потеряла сознание.

Очнулась Юля в доме у соседей под вой пожарных сирен. Первым делом она спросила, что с другими детьми. Только услышав, что с ними все хорошо, успокоилась. Десятилетнюю героиню вскоре госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом.

"У нее поверхностный ожог лица, слизистой глаз, верхних дыхательных путей. Девочка находилась в реанимации 12 часов", - сообщила врач-педиатр детской областной клинической больницы Галина Семенова. По словам медиков, ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Мама Юли рассказывает, что она теперь не мать-героиня, а мать героини. Десятилетняя девочка приставлена в государственной награде.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".

Читайте также:

Полицейского и очевидца наградили за спасение девушки из Москвы-реки

Путин вручил госнаграды Захаровой и Ливанову