В Приморье показали сына Тимура и Меркель

Теги: Общество животные приморье

В Приморском сафари-парке показали новую знаменитость. Потомство появилось у козла Тимура, который стал известен на весь мир благодаря дружбе с тигром Амуром, и его невесты Меркель. Маленький козленок родился 25 января в День российского студенчества, поэтому и кличку получил соответствующую - Студент.

У двухнедельного козленка отменный аппетит. Бутылочку с маминым молоком выпивает за несколько минут и сразу же просит добавки. Но кормление только пять раз в день. Переедание нежелательно для растущего организма.

Этот малыш - плод любви знаменитого козла Тимура и его невесты козы Меркель, передает "ТВ Центр". Свою суженную Тимур нашел в прошлом году. Тогда козочки со всей страны съехались в Приморский сафари-парк на смотрины. Москвичка Меркель сразу показала, кто на кастинге главный.

Потомство от звездной семьи долгожданное. Думали даже, что коза вынашивает двойню, оказалось, - одного, но крупного, трехкилограммового. Козленок родился абсолютно здоровым. Радостно скачет вокруг людей и с удовольствием сидит на ручках.

Сын Тимура появился на свет 25 января в день студента. Поэтому сотрудники сафари парка зовут его просто Студент. Малыш явно пошел характером в маму. Дружелюбный, но уже любит бодаться с людьми. С отцом у козленка отношения сложились явно лучше. Тимур терпеливо и с интересом знакомится со своим сыном.

Пока малыш будет расти в Приморском сафари-парке. Но в скором времени козленок вместе с мамой переберется в Москву.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

Читайте также:

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры

В Балашихе альпинисты спасли "пугливого" енота

В Подмосковье в приюте для собак-инвалидов пес катается на лыжах