Поход российских кораблей в Сирию показал боеготовность флота

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Поход авианосной группы к берегам Сирии продемонстрировал боеготовность и боеспособность Военно-морского флота России. Об этом на торжественной церемонии встречи группы заявил главком ВМФ Владимир Королев. По его словам, состав группировки успешно действовал в воздухе, над водой и под водой.

В Североморске торжественно встретили авианосную группы ВМФ России, которая накануне вернулась к месту базирования от берегов Сирии. Корабли завершили длительный четырехмесячный поход, передает "ТВ Центр".

Тяжёлый атомный крейсер "Пётр Великий" и авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а также корабли обеспечения, встали на рейд в Кольском заливе. Город встретил их прибытие салютом. За время похода пройдены около 18 тысяч морских миль. В составе авианосной группы наши военнослужащие выполняли поставленные перед ними задачи по борьбе с терроризмом в Арабской республике.

Впервые в истории российского флота самолёты палубной авиации "Адмирала Кузнецова" наносили удары по наземным целям боевиков - штабам и пунктам управления, огневым позициям, скоплениям военной техники. За два месяца морские летчики выполнили 420 боевых вылетов и уничтожили более тысячи объектов террористов.