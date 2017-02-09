Телеканал ZDF нашел среди беженцев "агентов Кремля"

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Новый скандальный фильм о России вышел в Германии. На этот раз журналисты якобы взяли интервью у бывшего сотрудника российских спецслужб. Он рассказал, как Москва посылает в Европу своих шпионов под видом беженцев. Громкие слова, как обычно, не сопровождаются никакими доказательствами.

Все фильмы о России, снятые немецкими телеканалами в последние годы, начинаются по одному сценарию - автор едет на встречу с тайным осведомителем. На этот раз - якобы с бывшим агентом российских спецслужб. Игоря - так просит себя называть мужчина, чье лицо скрыто, а голос изменен - замучила совесть. И он решил рассказать, как Кремль пытается развалить Запад, передает "ТВ Центр".

"Это глубоко личная история. Я служил государству почти 20 лет, и мне казалось, что я всё делаю правильно. Если бы против меня завели дело, ничего страшного, я ведь нарушал закон. Но нас ведь заставляли фабриковать дела против совершенно неповинных людей, против оппозиционеров. И моя совесть не позволила мне это делать", - рассказывает мужчина.

Игорь, сообщает автор, занимал высокий пост в ФСБ. Теперь ему приходится прятаться от бывших коллег. Чтобы проверить, не врёт ли он, журналист летит... Нет, не в Россию, ведь это может нанести вред герою фильма. Эгмонд Кох едет в США. Где некий русский профессор Фельштинский, разумеется, даёт такой ответ: "Вам, безусловно, лучше прислушаться к этому мужчине".

А значит, выводит автор, всему, что говорит Игорь, надо верить, а именно: Россия уже 15 лет посылает в Европу под видом беженцев шпионов из Чечни.

"Мы создали целую сеть из спецагентов в Европе. Кремль хочет влиять на политическую жизнь Европы, и это должны были делать наши агенты", - говорит Игорь.

Эти агенты, говорит Игорь, получают убежище по фальшивым документам. Их цель в Германии - выявлять в мечетях потенциальных террористов и следить за ними. Но главное - критиковать режим. Оказывается, на митингах против миграционной политики Меркель - сплошь чеченцы. То есть, европейцы все, на самом деле, довольны. А протесты проплачены Россией. Историю про то, что мигранты насилуют европейских женщин, тоже придумали в Кремле. Дальше больше: Россия специально высылает в Европу мигрантов - через Финляндию - чтобы обострить кризис в Европе. Якобы людей свозят к границе автобусами. Напоследок Кох оставляет еще одну "бомбу". Спецслужбы Кремля ведут в Европе и психологическую войну. Причём, на высшем уровне.

"Мы докладывали руководству не раз, что Меркель боится собак. Нам было ясно, что ей будет не по себе, если во время переговоров мы подпустим к ней собаку Путина. Это было унижение на высшем уровне", - вспоминает Игорь.

Подобные материалы регулярно появляются не только на немецком телевидении, но и в прессе. Газета Bild прошлым летом тоже публиковала большое расследование, где обвиняла в шпионаже байкеров из "Ночных волков". Какую идею пытаются донести до европейцев авторы таких фильмов и статей, догадаться несложно: в Европе нет проблем. Только те, которые ей создаёт Россия. В пятницу, к слову, в программе ZDF - "русский день". Три часа подряд будут идти документальные фильмы, которые должны, видимо, закрепить эффект от сегодняшнего блокбастера.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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