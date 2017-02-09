СК проводит проверку по факту похищения моряков в Нигерии
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту похищения пиратами российских моряков в Нигерии. Как сообщили в СКР, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту похищения российских моряков нигерийскими пиратами. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
"В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством России", - говорится в сообщении.
О похищении моряков сообщило накануне посольство России в Нигерии. Сообщалось, что пираты напали на грузовое судно BBC Carribean. Они взяли в заложники семерых россиян и одного гражданина Украины.
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