СМИ раскрыли схему закупки Украиной российских двигателей для БТР

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Украинские журналисты провели расследование, в результате которого раскрыли схему покупки российских двигателей для БТР через несколько молдавских фирм-посредников. Киев купил 20 двигателей по цене 15 тысяч долларов за каждый. Как выяснили журналисты в Молдове эти двигатели можно приобрести по 10 тысяч евро за штуку.

Журналисты выяснили, как Украина приобретает российские двигатели для своих БТР через молдавские фирмы-посредники. Об этом сообщил портал "Украинская правда" со ссылкой на расследование "Слідство.інфо".

Как выяснили журналисты, двигатели на заводе КамАЗ приобрела молдавская компания. Она ввезла агрегаты на территорию Молдавии, и через несколько дней перепродала еще одной молдавской компании, которая, в свою очередь, продала третьей, уже немецкой, компании.

В итоге, Украина при участии четырех экономических агентов приобрела 20 двигателей для своих БТР по цене в 15 тысяч долларов за каждый. Журналисты также выяснили, сколько эти агрегаты стоили бы при покупке в Молдавии. По данным издания, двигатели были готовы продать не дороже 10 тысяч евро за штуку.

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