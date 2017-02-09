В России призвали игнорировать спекуляции японских СМИ о передаче Курил

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Старт консультаций с Японией по совместной деятельности на Курилах - важный шаг на пути к мирному договору. Об этом заявил посол России в Токио. Он призвал игнорировать сообщения японских СМИ о передаче Курильских островов во временное пользование.

Начало российско-японских консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах может стать важным шагом на пути к мирному договору между двумя странами, заявил "Интерфаксу" посол России в Японии Евгений Афанасьев.

Афанасьев также отметил, что на появившиеся в японских СМИ по итогам встречи двух лидеров спекуляции о том, что Курильские острова якобы будут переданы Токио во временное пользование, не стоит обращать внимание. "Упомянутые Вами спекуляции японской прессы можно спокойно игнорировать", - сказал он.

Заключение мирного договора между Россией и Японией - приоритетная задача для обеих стран. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ в декабре 2016 года. Президент подчеркнул, что урегулирование этого вопроса создаст условия для долгосрочного, перспективного взаимодействия между государствами.

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