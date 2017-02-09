Банк "Пересвет" требует 10,6 млрд рублей от "Альфа-банка"
Банк "Пересвет" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Альфа-банку". Сумма исковых требований составляет около 10,6 миллиардов рублей. Суть претензий кредитной организации пока не раскрывается.
Банк "Пересвет" подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с "Альфа-банка" 10,6 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
Суть претензий "Пересвета" пока не раскрывается. Суд пока не определил дату рассмотрения поданного заявления.
ЦБ с 21 октября 2016 года назначил в кредитной организации временную администрацию сроком на полгода и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
Временная администрация была назначена в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам; полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
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