Песков: сделки с США по Украине не будет

Теги: Политика Украина донбасс

Дмитрий Песков опроверг сообщения американских СМИ о том, что Россия намерена пойти на сделку с новой администрацией Белого Дома по Украине в обмен на помощь в борьбе с "Исламским государством". По его словам, страна, а тем более "отвергнутые собственным государством жители Донбасса", не могут быть предметом торга.

Украинский конфликт не может быть предметом сделки между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг. Он добавил, что тем более не может быть предметом сделки судьба жителей Донбасса, которые "сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством".

Ранее американские СМИ написали, что администрация Трампа якобы готовит сделку с Кремлем по Украине. По данным Washington Post, Белый дом может пойти на уступки в вопросе украинского конфликта в обмен на помощь Москвы в борьбе с запрещенной группировкой "Исламское государство".

Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле надеются на то, что США убедит Украину выполнять Минские соглашения и отказаться от агрессии в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

Читайте также:

СМИ раскрыли схему закупки Украиной российских двигателей для БТР

Литовкин: Киев использует в Донбассе послевоенную тактику бандеровцев

Безпалько: Порошенко создает глобальную провокацию в Донбассе