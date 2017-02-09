Песков: сделки с США по Украине не будет
Теги: Политика Украина донбасс
Дмитрий Песков опроверг сообщения американских СМИ о том, что Россия намерена пойти на сделку с новой администрацией Белого Дома по Украине в обмен на помощь в борьбе с "Исламским государством". По его словам, страна, а тем более "отвергнутые собственным государством жители Донбасса", не могут быть предметом торга.
Украинский конфликт не может быть предметом сделки между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг. Он добавил, что тем более не может быть предметом сделки судьба жителей Донбасса, которые "сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством".
Ранее американские СМИ написали, что администрация Трампа якобы готовит сделку с Кремлем по Украине. По данным Washington Post, Белый дом может пойти на уступки в вопросе украинского конфликта в обмен на помощь Москвы в борьбе с запрещенной группировкой "Исламское государство".
Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле надеются на то, что США убедит Украину выполнять Минские соглашения и отказаться от агрессии в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.
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