12:55, 09 февраля 2017

Из храма Матроны Московской похитили сейф с деньгами и украшения

Теги:  ограбление  храм  Происшествие  москва  кража

Неизвестный через окно проник в храм Матроны Московской и украл сейф с деньгами, а также ювелирные украшения. Возбуждено уголовное дело.

В Москве возбуждено уголовное дело после кражи сейфа из храма Матроны Московской в Дмитровском районе столицы, передает АГН "Москва".

По данным источника полиции, преступник проник в церковь через окно. Грабителю удалось вынести сейф, в котором находилось 65 тысяч рублей, а также ювелирные украшения.

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