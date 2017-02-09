Из храма Матроны Московской похитили сейф с деньгами и украшения
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Неизвестный через окно проник в храм Матроны Московской и украл сейф с деньгами, а также ювелирные украшения. Возбуждено уголовное дело.
В Москве возбуждено уголовное дело после кражи сейфа из храма Матроны Московской в Дмитровском районе столицы, передает АГН "Москва".
По данным источника полиции, преступник проник в церковь через окно. Грабителю удалось вынести сейф, в котором находилось 65 тысяч рублей, а также ювелирные украшения.
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