Россия и Япония решили возобновить переговоры на уровне МИД и Минобороны

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Посол России в Японии Евгений Афанасьев заявил, что решение о возобновлении переговоров Москвы и Токио в формате МИД плюс Минобороны принято. По его словам, в настоящее время прорабатываются сроки проведения подобной встречи.

Россия и Япония приняли решение о возобновлении переговоров в формате "два плюс два". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российского посла в Токио Евгения Афанасьева.

"Конкретные сроки новой встречи в формате "два плюс два" в настоящее время прорабатываются", - сказал он.

По словам дипломата, решение было принято по итогам визита российского президента в Японию. Афанасьев напомнил, что первая встреча в подобном формате состоялась в ноябре 2013 года.

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