В "Шереметьево" сел Boeing с неисправными закрылками

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Самолет приземлился в "Шереметьево" с неисправными закрылками. Инцидент произошел в минувшую среду. Командир решил не уходить на запасной аэродром и сесть в пункте назначения, несмотря на проблемы. В результате действий пилота никто не пострадал.