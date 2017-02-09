В "Шереметьево" сел Boeing с неисправными закрылками
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Самолет приземлился в "Шереметьево" с неисправными закрылками. Инцидент произошел в минувшую среду. Командир решил не уходить на запасной аэродром и сесть в пункте назначения, несмотря на проблемы. В результате действий пилота никто не пострадал.
Пассажирский Boeing приземлился в московском аэропорту "Шереметьево" с неисправными закрылками, передает "Интерфакс". Никто не пострадал.
Инцидент произошел в среду. О проблемах доложил командир самолета, направлявшегося из Казани в Москву. Он решил не уходить на запасной аэродром и сесть в пункте назначения. Экипажу удалось посадить самолет в "Шереметьево" с закрылками, выпущенными в промежуточное положение.
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