13:27, 09 февраля 2017

В "Шереметьево" сел Boeing с неисправными закрылками

Теги:  самолет  шереметьево  Происшествие  москва

Самолет приземлился в "Шереметьево" с неисправными закрылками. Инцидент произошел в минувшую среду. Командир решил не уходить на запасной аэродром и сесть в пункте назначения, несмотря на проблемы. В результате действий пилота никто не пострадал.

Пассажирский Boeing приземлился в московском аэропорту "Шереметьево" с неисправными закрылками, передает "Интерфакс". Никто не пострадал.

Инцидент произошел в среду. О проблемах доложил командир самолета, направлявшегося из Казани в Москву. Он решил не уходить на запасной аэродром и сесть в пункте назначения. Экипажу удалось посадить самолет в "Шереметьево" с закрылками, выпущенными в промежуточное положение.

Читайте также:

Из храма Матроны Московской похитили сейф с деньгами и украшения

В Новосибирске у школьной уборщицы изъяли полкилограмма героина

В шахте лифта московского ТЦ обнаружили тело мужчины

Другие новости

В других СМИ