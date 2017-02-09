Во Франции прогремел взрыв на атомной станции

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Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв. СМИ сообщили о пострадавших. Угрозы радиоактивного заражения нет. На месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.

На атомной электростанции "Фламанвиль" на севере Франции прогремел взрыв. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

#BREAKING Explosion at French nuclear plant, no contamination risk: official — AFP news agency (@AFP) 9 февраля 2017 г.

"Взрыв на французской атомной станции, риска заражения нет: чиновники", - говорится в сообщении агентства France Presse.

По данным СМИ, в результате происшествия есть пострадавшие. Издание Le Figaro со ссылкой на префектуру региона сообщило, что какой-либо радиоактивной угрозы нет. На месте происшествия работают пожарные и медики.

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