Во Франции прогремел взрыв на атомной станции
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Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв. СМИ сообщили о пострадавших. Угрозы радиоактивного заражения нет. На месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.
На атомной электростанции "Фламанвиль" на севере Франции прогремел взрыв. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
#BREAKING Explosion at French nuclear plant, no contamination risk: official— AFP news agency (@AFP) 9 февраля 2017 г.
"Взрыв на французской атомной станции, риска заражения нет: чиновники", - говорится в сообщении агентства France Presse.
По данным СМИ, в результате происшествия есть пострадавшие. Издание Le Figaro со ссылкой на префектуру региона сообщило, что какой-либо радиоактивной угрозы нет. На месте происшествия работают пожарные и медики.
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