В Североморске торжественно встретили "Адмирала Кузнецова"

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В Североморске встретили экипажи авианосца "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", которые вернулись из Сирии. Впервые российские моряки и летчики участвовали в борьбе с международным терроризмом. За несколько месяцев палубная авиация совершила сотни боевых вылетов. А дома военнослужащих все это время ждали семьи.

Влад тщательно вырисовывает каждую деталь авианосца. Он сотни раз видел его с берега Североморска. Побывать на борту, пока не доводилось. Папа, который служит на "Адмирале Кузнецове", обещал взять его с собой, когда подрастет. Мама Влада держит на руках его младшего брата, маленькому Саше скоро исполнится полгода. Папа защищает мир и борется со злом, говорит Влад.

Еще вчера вечером "Адмирал Кузнецов" вошел в Кольский залив и встал на рейд Североморска, передает "ТВ Центр". Ударная корабельная авианосная группа Северного флота впервые в истории участвовала в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии. Летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них – 117 ночью. Уничтожены более 1000 объектов террористов, скопления боевиков и военной техники, их огневые позиции и опорные пункты.

Авиационное крыло и экипажи кораблей представлены к государственным и ведомственным наградам. Традиционно по возвращении в родную гавань морякам вручают жареного поросенка и еще много угощений. Но главный подарок, безусловно, ожидает на берегу.

За время похода в семьях моряков служащих на "Петре Великом" родились 42 ребенка, на "Адмирале Кузнецове" 9 девочек и 12 мальчиков. Все они сейчас там, на берегу, родные с нетерпением ждут встречи.

Виктор Прокушев, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов. "ТВ Центр".