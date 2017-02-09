Мэр Москвы: большая часть построенных инвесторами соцобъектов передается городу безвозмездно

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Большинство построенных инвесторами социальных объектов в Москве передаются городу безвозмездно. Один из таких примеров - школа и детский сад жилого комплекса "Вершинино", недалеко от станции метро "Нагорная". Он был построен на юге Москвы, на месте бывшей промзоны "Верхние Котлы". Учебный процесс тут начался сразу после новогодних праздников. В новом здании побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Жилой комплекс "Вершинино" построен в рамках программы реорганизации промзоны "Верхние котлы", на месте бывшего кирпичного завода. Застройщик полностью благоустроил территорию. Но настоящим подарком для жителей многоэтажек стал образовательный центр, отмечает "ТВ Центр".

В актовом зале, который оснащён большим экраном, современным световым и звуковым оборудованием, малыши из подготовительной группы репетируют выступление ко Дню защитника Отечества. С будущими первоклассниками встречается мэр Москвы.

По просторным коридорам дети группами ходят в столовую - она общая для дошкольников и учеников младших классов. А самое главное, все это под одной крышей. И чтобы, например, из детского сада попасть в спортивный зал, где проводят уроки хореографии, не надо даже выходить на улицу.

Пока самые маленькие играют на улице, те, кто постарше под присмотром опытных учителей грызут гранит науки. Кроме учебных классов, есть кабинеты логопеда и психолога. Отдельно расположен медицинский блок. Общая площадь школы — 8000 квадратных метров. Двери образовательного центра, который инвестор возвёл вместе с жилым комплексом, открылись только в январе, а свободных мест уже почти не осталось.

"Город много строит метро, развязок, дорог. Реконструирует железные дороги. Строит больше количество соцкультбыта и мы требуем такого же отношения к городу от инвесторов. Чтобы они строили качественное жилье, качественное благоустройство и вместе с жильем возводили детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты", - говорит Сергей Собянин.

Всего за последние годы было реализовано около 150 проектов социального назначения. Большая часть из них безвозмездно передана городу.

Михаил Шекоян, Максим Панкин, Алексей Комаров и Михаил Федоров. "ТВ Центр".