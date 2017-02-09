Состояние жилых пятиэтажек вызывает обеспокоенность у столичной Общественной палаты

Теги: Москва жилье общественная палата

Общественная палата Москвы выступает за скорейшее решение проблемы пятиэтажек в столице. Их состояние пугает общественников.

В Общественной палате Москвы обеспокоены состоянием жилых пятиэтажек города. Об этом заявил председатель комиссии ОП по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.

"Что делать в такой категории домов пятиэтажных, где лифтов нет, но при этом эти дома сталкиваются с ситуацией, когда подрядчик заходит, а подвала в этом доме нет, безподвальное помещение. И жители начинают сталкиваться с неудобствами, как возможно провести капитальный ремонт, поменять лежаки, если нет подвала. То есть фактически надо вскрыть полы, это дополнительные неудобства, дополнительный дискомфорт для граждан, и, на мой взгляд, здесь программа капитального ремонта на все вызовы не находит сейчас ответа", - приводит слова Козлова агентство "Москва".

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил, что данный вопрос нужно обсуждать со всеми причастными к этому вопросу структурами, и, что МГД в ближайшее время организует такое обсуждение.