В Щелково насмерть замерзла сбежавшая из больницы пенсионерка

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В минувшую субботу на территории одной из больниц в Щелковском районе Московской области замерзла насмерть 83-летняя пациентка. В четверг следственный отдел в городе Щелково инициировал проверку по факту смерти пенсионерки.

Следственный комитет расследует обстоятельства смерти пациентки в 1-й районной больнице Щёлковского района Подмосковья, передает "ТВ Центр".

83-летняя женщина проходила лечение в отделении неврологии. Поздно ночью она сумела выйти из клиники. Утром её тело обнаружили на территории больницы. Как пациентке удалось миновать охрану и почему так долго её никто не искал, выяснит следствие.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, в ходе доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей по правильности оказания медицинской помощи", - сообщила и.о. старшего помощника руководителя СК по Московской области Ольга Макарова.