Космонавты в Звездном городке выживают в минус 20

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В Звёздном городке проходят учения по выживанию космонавтов в зимних условиях. Два россиянина и один американец, по легенде, приземлились в безлюдной местности и ожидают прибытия поисковой бригады. Экипаж передаёт стандартный сигнал "Терплю бедствие!"

Эта капсула пуста уже двое суток. Она вернулась из космоса с тремя членами экипажа, только приземлилась не там, где планировалось. Одни в зимнем лесу оказались космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, а также астронавт NASA Эндрю Фойстел. В ожидании помощи разбили неподалеку лагерь, передает "ТВ Центр".

В центре подготовки космонавтов это испытание называют зимней тренировкой на выживание. Имитируются все условия реального ЧП. Никакой помощи извне. В распоряжении космонавтов лишь их "носимый запас". Тысяча полезных мелочей: от сверхтонких шерстяных носков до мачете. Еда, одежда для любых погодных условий, минимальный набор инструментов. Сегодня все это помогает экипажу выжить в лесу.

"В условиях стресса, когда организм воспринимает окружающую действительность как опасность для жизни. Причем, это пребывание длительное. Мы создаем им условия, когда все делать тяжело. И физически, и морально", - рассказал инструктор по подготовке космонавтов к экстремальным условиям различных географических зон Александр Герман.

Космонавты выглядят бодрыми. Хотя на самом деле они "выживают" здесь уже третьи сутки. За это время успели построить хижину, похожую на индейский вигвам, с каркасом из бревен и тентом из парашюта. Теперь их задача - сохранять в ней тепло. В реальной жизни при экстремальной посадке за ними должен прилететь вертолёт. Чтобы обозначить своё местонахождение, космонавты зажигают сигнальный патрон.

"Проверить свои силы, что ты действительно можешь провести две ночи и три дня на свежем воздухе, при минус 20-30. Ну и, конечно, это тимбилдинг, когда люди друг друга узнают в составе экипажа, и это может помочь на станции", - поделился Прокопьев.

Космонавты немного опасались за американского коллегу. Всё же российские морозы – не шутка. Но оказалось, что Эндрю, летавший в космос уже дважды, прошёл специальную подготовку в канадских лесах при минус 40.

"Зимнее выживание – это, конечно, очень трудно. Всё-таки это три дня в лесу. Это действительно холодно. Кроме того, нам пришлось много поработать, чтобы создать этот лагерь. Мы должны оставаться тут и днём, и ночью. При этом еды у нас не так много", - объяснил Фойстел.

Еда - вернее ее нехватка - главное испытание за эти три дня,отшучиваются космонавты. На каждого всего по три брикета с сублимированными крекерами, черносливом, шоколадом. На ужин - творог, разведенный водой.

"Там на самом деле не очень все вкусно. Сухие орехи, творог, ну и чай можно сделать. Это поддерживает силы, но назвать полноценным питанием это тяжело", - сказал Прокопьев.

Важная задача, которую ставит перед ними зимняя тренировка на выживание - научиться работать в команде. Ведь именно в этом составе они полетят в космос.

Кристина Одиноченко, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".

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