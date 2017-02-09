Мошенница обманула истринских пенсионеров почти на миллион рублей

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В Истринском районе Подмосковья задержана женщина, подозреваемая в серии краж. Преступница обманом получала деньги у доверчивых пенсионеров. В результате махинаций уроженке Ставропольского края удалось заполучить 800 тысяч рублей.

В Истринском районе Подмосковья задержали 38-летнюю женщину, которая под видом сотрудницы Пенсионного фонда воровала у пожилых людей деньги, передает "ТВ Центр".

Дама сначала обзванивала пенсионеров. Она обещала подарки якобы от госструктур, а еще предлагала поменять пенсионные удостоверения и старые купюры на новые. Женщина наведывалась в гости, только когда пенсионер находился дома один. Затем отправляла старика писать якобы официальное заявление на замену купюр. Ну, а пока тот выводил буквы, скрывалась с его сбережениями.

Разумеется, все обманутые пенсионеры тут же сообщили о кражах в полицию и дали точное описание визитерши. Оперативникам удалось поймать воровку с поличным в квартире очередной жертвы.

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