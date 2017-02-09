Исторический музей работает бесплатно по случаю 145-летия
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Государственному историческому музею исполняется 145 лет. За почти полтора века он стал одним из символов Москвы и обязательным пунктом в туристической программе гостей города. Здесь хранится прошлое большой страны. Одному из старейших экспонатов больше пяти тысяч лет, самым свежим пополнениям коллекции нет и двадцати. Увидеть всё это в четверг можно бесплатно, а до конца недели - за половину цены билета.
В Историческом музее побывала корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина.