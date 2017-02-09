Общественная палата Москвы: решение вопроса ветхих пятиэтажек давно назрело

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Москва строит для своих горожан современные дома на месте ветхих пятиэтажек. Ремонтировать "хрущёвки" затратно, а главное - бесполезно. Многие москвичи уже оценили новые квартиры - светлые и просторные.

Семья Маркиных осваивается в новой квартире. В комнатах еще идет ремонт, а вот сердце каждого дома — кухня — уже готова. Светлая и просторная. 20 лет Маркины ютились в "хрущевке". Пятиэтажку снесли, жильцов - расселили, передает "ТВ Центр".

"Новоселье отметили. Пригласили родственников, ну соседей там по дому старых. Все прекрасно. Всем все понравилось", - говорит Марина Маркина.

На проспекте Вернадского тоже живут счастливые новосёлы. Вместо семи неприглядных панельных домов — восемь ярких новостроек. 450 тысяч москвичей улучшили свои жилищные условия по программе сноса пятиэтажек, ей уже почти 20 лет. В конце 50-х нужно было срочно решать жилищный вопрос. О комфорте тогда и не думали. Строили наспех по типовым проектам. Таких домов в столице было более 1700, осталось меньше сотни.

"Из депрессивных, не очень уютных кварталов появились новые, комфортные, соответствующие всем современным требованиям. Обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Почти 150 тысяч семей получили комфортное, благоустроенное, энергоэффективное жилье", - говорит руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Рядом застройщик обязан возвести школу, детский сад и поликлинику. Городская программа выходит на финишную прямую — пятиэтажек "сносимых" серий в Южном округе не осталось. В городе же программу выполнили на 95%. На месте снесенных домов растут многоэтажки.

Некоторые пятиэтажки построены чуть позже, поэтому под снос не попали. Вместе с тем, проживание в них комфортным уж точно не назовешь, а капитальный ремонт рискует обернуться коммунальной катастрофой.

Ремонтировать такое жилье нерентабельно и проблематично, уверяют эксперты. Латать дыры больше невозможно. Время радикальных перемен, уверены муниципальные депутаты, которые просят городское правительство решить проблему. Поддержала инициативу и Общественная палата. По темпам капремонта Москва в лидерах, но есть и вопросы.

"Вызывает на сегодняшний день обеспокоенность, а что делать с той категории домов пятиэтажных, которых в Москве достаточно большое количество, и как производить капитальный ремонт в таких домах. Чтобы на выходе граждане получили комфортное жилье, отремонтированное жилье", - задается вопросом председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления общественной палаты Москвы Александр Козлов.

На деле же после такого капремонта площадь уменьшается, жильцы тратят свои деньги, а главное — нервы. Самый оптимальный вариант, но и самый дорогостоящий — принятие новой программы расселения. Решающее слово за столичным правительством.

Матвей Шестаков, Юлия Степина, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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