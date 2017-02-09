Французские власти рассказали о причине взрыва на АЭС

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Причиной взрыва на атомной станции "Фламанвиль" на севере Франции стала техническая неполадка. В целях предосторожности на АЭС будет отключен один из реакторов. В результате взрыва пострадали пять человек. Все они отравились угарным газом в результате возникшего после взрыва пожара.

Взрыв на атомной станции "Фламанвиль" во Франции произошел из-за технической неполадки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Манш, где расположена АЭС.

"Причиной взрыва была значительная техническая неполадка. В ближайшее время компания-оператор Electricite de France должна сообщить подробности", - сообщил представитель властей.

По его словам, взрыв произошел в неядерной зоне станции на строительной площадке третьего энергоблока. Как сообщалось ранее, риск радиоактивного заражения полностью исключен. Тем не менее, в целях предосторожности планируется отключить один из энергоблоков станции.

"Можно сказать, что происшествие не очень серьезное, но по техническим причинам оно повлияет на работу станции, которая сегодня будет временно ограничена, первый энергоблок из-за инцидента остановлен", - пояснил источник в префектуре.

Взрыв произошел около 10 утра по местному времени (12:00 по московскому времени) на площадке строящегося третьего энергоблока станции "Фламанвиль". В его результате на АЭС начался пожар, который к настоящему моменту ликвидирован спасателями. Пострадали пять человек - все они отравились угарным газом.

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