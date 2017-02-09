Конюхов побил рекорд продолжительности полета на воздушном шаре
Федор Конюхов вместе со своим напарником Иваном Меняйло поставили новый мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом шаре. В настоящее время они находятся в небе уже более 51 часа и продолжают свое движение. Предыдущий рекорд принадлежал пилотам из Японии и составлял 50 часов и 38 минут беспрерывного полета.
Российский путешественник Федор Конюхов и его напарник Иван Меняйло поставили новый мировой рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре. Об этом сообщает "Русская планета". Тепловой шар находится в небе уже более 51 часа и все еще продолжает свой полет.
Воздухоплаватели начали свой путь из Рыбинска во вторник. В настоящее время они преодолели около тысячи километров и находятся в районе Саратовской области.
Прошлый рекорд принадлежал японским пилотам Мичио Канда и Хиразуки Такезава. Он был поставлен в феврале 1997 года. Тогда воздухоплаватели провели в небе 50 часов и 38 минут, совершив полет из Канады в США.
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