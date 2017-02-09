Пенсионерка "заказала" киллеру жену бывшего супруга в Подмосковье

Теги: убийство курьезы скр Происшествие подмосковье

В Подмосковье пенсионерка попыталась "заказать" киллеру жену ее бывшего супруга. За это она намеревалась заплатить потенциальному исполнителю 100 тысяч рублей. Однако мужчина, к которому она обратилась, оказался сотрудником МВД. В результате женщину задержали.

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья 56-летняя местная жительница попыталась нанять киллера для убийства новой жены ее бывшего супруга, пишет "МИР24".

Изначально пенсионерка собиралась осуществить задуманное сама, но в итоге поняла, что не сможет сама совершить убийство 54-летней соперницы. В результате она обратилась к потенциальному исполнителю, которому предложила за работу 100 тысяч рублей.

Однако "киллер" оказался оперативным сотрудником МВД. Как только женщина передала сотруднику правоохранительных органов деньги, ее задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к убийству по найму". Сейчас следователи закрепляют уже полученную доказательную базу. Пенсионерка арестована.

Читайте также:

СКР завел дело по факту убийства таксиста на юге Москвы

Подозреваемый в убийстве владельца клиники в Москве рассказал о мотивах

В Москве девушка заказала киллеру собственную мать

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в убийстве подруги