Суд рассмотрит иск о пожизненном лишении прав Багдасарян 21 марта

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Иск о пожизненном лишении прав Мары Багдасарян будет рассмотрен 21 марта. Такое решение в четверг принял Савеловский суд Москвы.

Савёловский суд Москвы назначил дату первого рассмотрения иска прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян. Об этом сообщает "ТВ Центр". Сама Мара в суде не появилась.

Поводом для иска стал целый ряд заболеваний, которыми страдает Багдасарян. Адвокаты неоднократно заявляли, что у девушки астма, эпилепсия, диабет, а также неконтролируемые приступы агрессии, и на основании этого даже требовали отменить для неё исправительные работы.

В прокуратуре посчитали, что человек с такими заболеваниями не может садиться за руль. Первое заседание по делу назначено на 21 марта. Но до этого времени девушке будет чем заняться. С пятницы суд начнёт рассматривать новые 32 протокола, составленные за неуплату штрафов.