В ресторане в центре Москвы загорелся жир

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Посетителей московского ресторана эвакуировали из-за горящего жира, скопившегося в вентиляционном коробе. К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в ресторане на Большой Спасской в Москве удалось ликвидировать. Ранее в результате ЧП из здания были эвакуированы пять человек.

"По прибытию на место было установлено, что произошла вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе. Принятыми мерами в 11:15 пожар был ликвидирован на площади семи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении МЧС по столице.

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