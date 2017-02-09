Из Bentley московского банкира украли портфель с деньгами

Теги: автомобиль Происшествие кража

В Москве из автомобиля Bentley, который арендовал крупный банкир, украли кожаный портфель с деньгами и документами. Ущерб составил почти 700 тысяч рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Из Bentley 41-летнего председателя правления одного из московских банков украли портфель с деньгами и документами. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел на улице Пресненский вал, где банкир оставил арендованный автомобиль. Когда он вернулся, то оказалось, что иномарка снята с сигнализации, а кожаный портфель украден. Ущерб от преступления оценивается в 700 тысяч рублей.

В настоящий момент ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".