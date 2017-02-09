Порошенко раскриктиковал депутата БПП за акцию у посольства Германии

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Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал нардепа от БПП Алексея Гончаренко за акцию, устроенную им у посольства Германии в Киеве. Ранее парламентарий выразил несогласие со словами посла Германии на Украине Эрнста Райхеля, заявившего, что выборы в Донбассе можно провести уже сейчас. В итоге он разрисовал краской фрагмент Берлинской стены у здания германской дипмиссии.

Инцидент у посольства Германии в Киеве, в котором участвовал депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко не отражает позицию фракции. Об этом заявил сам президент Украины.

По словам Петра Порошенко, такое поведение нардепа абсолютно неприемлемо. "Это является его частной позицией. Она была осуждена, насколько мне известно, фракцией и не отражает позицию политической силы", - приводит его слова сайт "112 Украина".

Ранее заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Алексей Гончаренко перед видеокамерой разрисовал краской фрагмент Берлинской стены возле немецкого посольства в Киеве. Так он отреагировал на слова посла Германии на Украине Эрнста Райхеля, заявившего, что выборы в Донбассе можно провести и до того, как на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг.

Позднее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер подчеркнул, что в ведомстве сожалеют из-за этих действий украинского парламентария. По его словам, фрагмент исторической стены будет приведен в исходное состояние. Также он отметил, что слова Райхеля о выборах не противоречат позиции официального Берлина.