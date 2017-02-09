16:16, 09 февраля 2017

Минобороны опровергло применение комплексов "Точка-У" в Сирии

Теги:  сирия  минобороны  ракета  опровержение  Сирийский конфликт

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, Россия не применяла ракетные комплексы "Точка-У" для ударов по сирийской оппозиции в Идлибе. Таким образом он прокомментировал информацию телеканала Fox News о нанесении нашими военными подобных авиаударов.

В Минобороны России опровергли информацию СМИ о применении нашей страной ракетных комплексов "Точка-У" в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами "Точка-У" по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось", - приводит слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, Россия полностью выполняет свои обязательства по обеспечению режима прекращения огня на территории Сирии. Кроме того, российско-турецкой комиссией проводится круглосуточный мониторинг нарушений. Конашенков также отметил, что ежедневно на сайте Минобороны публикуются отчеты о различных боевых действиях, как со стороны сирийских войск, так и со стороны вооруженной оппозиции.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что российские военные якобы применяли ракетные комплексы "Точка-У" и "Искандер" в сирийском городе Идлиб.

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