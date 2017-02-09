Автомобиль скорой помощи сбил пациентку у подмосковной больницы

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В Подмосковье 76-летняя пациентка МОНИКИ попала под колеса служебным автомобилем одного из сотрудников медучреждения. В результате пострадавшая была госпитализирована в другую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.