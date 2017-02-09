Депутату Верховной Рады во время драки оторвали рукав пиджака

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В четверг два депутата от "Блока Петра Порошенко" устроили драку в здании Верховной Рады. В результате конфликта нардеп Сергей Лещенко лишился рукава на своем пиджаке.

Заседание Верховной Рады Украины 9 февраля закончилось дракой депутатов от президентской партии "Блок Петра Порошенко". Нардеп Иван Мельничук не смог оставить без внимания запись в Facebook своего однопартийца Сергея Лещенко о распоряжении администрации президента Украины не посещать заседания комитета по противодействию коррупции.

"К сожалению, в нашем парламенте из уст парламентария, который оказался обиженным и потерпевшим, прозвучало циничное вранье. Он этим занимаемся уже несколько лет, оговаривая всех, начиная с президента, заканчивая народными депутатами", - приводит слова Мельничука "УНИАН".

В результате потасовки у Лещенко оказался порван пиджак.

Председатель украинского парламента Андрей Парубий со своей стороны поручил комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с этой ситуацией.

Драки в стенах Верховной Рады происходят достаточно регулярно. В июне прошлого года украинские нардепы "оттаскали друг друга за грудки" из-за того, что депутат "Оппозиционного блока" Александр Вилкул осмелился выступить на русском языке.