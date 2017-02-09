Захарова призвала Украину совместно с Донбассом решить вопрос о выборах

Теги: Политика выборы германия мид россия украина донбасс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос о выборах в Донбассе Киев должен решать совместно с представителями ДНР и ЛНР. По ее словам, выборные процессы не должны проходить по воле отдельных госспонсоров и отдельных участников "нормандского формата".

Вопрос о местных выборах на юго-востоке Украины должен решаться Киевом совместно с представителями Донбасса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Ранее посол Германии на Украине Эрнст Райхель в интервью "РБК-Украина" рассказал о существовании трех сценариев выполнения минских соглашений: украинского, российского и франко-немецкого. Обсуждая этот вопрос дипломат, в частности, не исключил, что местные выборы в Донбассе могут пройти без установления Киевом контроля над юго-восточными регионами.

Мария Захарова отметила, что у российской стороны есть четкое понимание того, что выборные процессы в Донбассе не должны проходить по воле "отдельных госспонсоров и отдельных участников нормандского формата". По ее словам, выборы должны соответствовать минским договоренностям, и согласовываться, в том числе, в рамках Контактной группы.

"Этот вопрос должны решать представители Донбасса с представителями Киева", - подчеркнула она.

Читайте также:

Литовкин: Киев использует в Донбассе послевоенную тактику бандеровцев

Берлин поддержал слова посла ФРГ на Украине о выборах в Донбассе

В ДНР предложили план урегулирования ситуации в Донбассе