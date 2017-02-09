СМИ: генерал-майор Минобороны пострадал в ДТП в Москве

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Генерал-майор Минобороны пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей в центре Москвы. Он находился на пассажирском сидении служебной Toyota Camry и получил рассечение брови в результате аварии.

На Бутырской улице в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По данным портала Life, в одной из машин находился 49-летний генерал-майор Минобороны.

Во время столкновения он находился на пассажирском сидении служебной Toyota Camry. Генерал-майор получил рассечение брови. Личность пострадавшего офицера не раскрывается. После того, как его осмотрели врачи, он был отпущен.