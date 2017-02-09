МИД с иронией ответил на обвинения Норвегии в хакерских атаках

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Мария Захарова отметила, что обвинения Норвегии в кибератаках со стороны нашей страны являются бездоказательными и голословными. По ее словам, "у нас столько хакеров нет". Ранее норвежская полицейская служба безопасности обвинила Россию во взломе электронной почты различных чиновников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Норвегии в хакерских атаках со стороны нашей страны являются голословными и бездоказательными. Об этом она рассказала на своем брифинге в четверг.

"Всемирный флешмоб по поиску следа российских хакеров набирает все новых участников - Нидерланды, Норвегия… У нас столько хакеров нет", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что норвежские правоохранительные органы еще не завершили свое расследование, однако уже нашли виновного во взломе электронной почты госслужащих в лице "кремлевских хакеров". Захарова также подчеркнула, что похожая ситуация произошла в Нидерландах, где якобы мишенью хакеров стал комплекс зданий, в котором находится кабинет премьер-министра.

Ранее сообщалось, что полицейская служба безопасности Норвегии обвинила российских хакеров в попытке взлома электронной почты норвежских чиновников. Как пояснили представители спецслужбы, среди госслужащих, чьи учетные записи пытались взломать, были представители МИД, Минобороны, агентства по радиационной защите и самой ПСБ.

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