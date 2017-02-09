Российские пенсионеры получат карту "Мир" к июлю 2020 года

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Запред Банка России заявила о том, что все российские пенсионеры будут обеспечены картой "Мир" к 1 июля 2020 года. По ее словам, в Центробанке считают, что выпуск этой карты должен осуществляться в плановом режиме.

Всех российских пенсионеров обеспечат картой "Мир" к 1 июля 2020 года. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на встрече с представителями ассоциации банков "Россия".

По ее словам, выпуск карты "Мир" должен осуществляться в плановом режиме, когда истекает срок карты международной платежной системы. Именно тогда будет предложена карта Национальной платежной системы. "По нашей оценке, перевыпуск в плановом режиме для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года", - отметила зампред Центробанка, сообщает "Интерфакс".