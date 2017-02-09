На депутата Верховной Рады Гончаренко завели уголовное дело

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В Киеве прокуратура возбудила уголовное дело на замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Причиной стали действия депутата у посольства Германии. Он сделал надпись на фрагменте Берлинской стены, который установлен рядом с диппредставительством. Акт вандализма в ФРГ встретили с недоумением.

Отправляясь в Брюссель, премьер Гройсман строил большие планы, встреча с генсеком НАТО была заранее широко разрекламирована на Украине. Но Йенс Столтенберг принимать гостя не стал, сославшись на состояние здоровья. Выпрашивать западную поддержку Киеву все сложнее. МВФ в очередной раз опубликовал план своих заседаний и Украины в нем нет. Хотя вопрос о кредитном транше обещали решить еще в январе. Беспокойства добавила и выходка депутата Алексея Гончаренко. В Германии порчу фрагмента Берлинской стены, установленной в Киеве, осудили. Коллеги нардепа более резки в комментариях, передает "ТВ Центр".

Сам хулиган, пользующийся депутатской неприкосновенностью, заявил, что поступил в духе европейской демократии. Гончаренко против выборов в Донбассе. В Берлине, напротив, считают, что голосование пройти может, как только будет достигнуто понимание об условиях. В Киеве уже призывают лишить Гончаренко статуса члена делегации ПАСЕ, ведь именно из-за таких поступков украинцев считают дикарями. Но не успел забыться один конфликт, произошел другой. Два депутата подрались из-за публикации в Facebook. Пострадал пиджак Сергея Лещенко.

"Я написал вчера в Facebook, что по указанию администрации президента группа депутатов не ходит на заседания антикоррупционного комитета и срывает кворум. Сегодня ко мне подошел депутат Иван Мельничук и когда у него закончились аргументы, он применил силу", - отметил депутат Рады Сергей Лещенко.

Депутаты работают три дня после каникул и все это время спикер Андрей Парубий призывает политиков собраться в зале. Кворума нет, законы принять физически невозможно. Провален даже законопроект о спецконфискации. Документ вызвал общественный резонанс. У подследственных предлагается отбирать имущество без решения суда, но якобы нужно это власти, чтобы конфисковать деньги лишь одного Януковича. В прессе пишут о развале коалиции, а значит возможности досрочных выборах. Сильнее всех критикует президента Юлия Тимошенко. По ее словам, в Донбассе необходимо вводить военное положение. Впрочем, удивляет не призыв, а аргументы политика.

"Наши военные иногда вынуждены отобрать автомобиль на оккупированной территории. Или в каком-нибудь частном доме организовать наблюдательный пункт, чтобы противостоять агрессору. Их за это называют мародерами. Наши военные фактически находятся под криминальной статьей, пока нет военного положения", - рассказала Тимошенко.

Сам Порошенко встречался с Алексисом Ципрасом. По словам премьера Греции, с Москвой нужно вести диалог, а не только санкционную войну. Впрочем, президент Украины продолжает жаловаться на российскую агрессию. Киев даже отвергает продукцию, изготовленную в нашей стране. Но, как оказалось ,только публично. Журналисты выяснили, что двигатели для украинских БТР закупались в России через молдавские и немецкие фирмы-прокладки. В итоге каждый агрегат стал дороже как минимум на 5 тысяч евро. Но разве это деньги для независимого европейского государства.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".