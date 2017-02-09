Соседка Евгения Петросяна подала на него в суд

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На юмориста Евгения Петросяна и его жену Елену Степаненко подали в суд после затопления ими соседней квартиры. С супружеской пары хотят взыскать 350 тысяч рублей за ремонт и судебные расходы. Иск будет рассмотрен Хамовническим судом столицы 21 февраля.

Соседка супружеской пары артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко подала на них в суд из-за того, что они затопили ее квартиру в доме на улице Плющиха в столице. Об этом сообщает портал Life.

Женщина обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о взыскании с артистов 250 тысяч рублей за ремонт, а также 100 тысяч рублей за судебные расходы. По информации издания, иск будет рассмотрен 21 февраля.