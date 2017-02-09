Трое турецких военных погибли из-за случайного удара ВКС России
Теги: сирия путин турция Сирийский конфликт эрдоган
Трое турецких военнослужащих погибли в районе сирийского города Эль-Баб в результате случайного попадания боеприпаса, который был сброшен самолетом ВКС России. Владимир Путин принес турецкому президенту Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с этим инцидентом. Обе стороны ведут расследование произошедшего.
Турецкий Генштаб сообщил, что в районе сирийского города Эль-Баб трое турецких военнослужащих погибли в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного самолетом ВКС России.
В официальном заявлении турецких военных говорится, что инцидент произошел 9 февраля примерно в 08:40 во время бомбометания по целям "Исламского государства" (деятельность организации запрещена на территории России). Его осуществляли самолеты ВКС России. Одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. "Три из них погибли, 11 получили ранения", - отметили военные.
Также Генштаб уточнил, что инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб, передает ТАСС.
"Власти Российской Федерации заявили, что инцидент был непреднамеренным, выразили соболезнования и сожаление из-за случившегося. Обе стороны продолжают расследование инцидента", - добавили в Генштабе ВС Турции.
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