Трамп: сенатор Маккейн разучился побеждать

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатору Джону Маккейну не следует высказывать свое мнение об успехе операции американских военных в Йемене, потому что он разучился побеждать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so....