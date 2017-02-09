Трамп: сенатор Маккейн разучился побеждать

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По словам президента США, Джону Маккейну не стоит выражать свое мнение по поводу военной операции в Йемене, так как он разучился побеждать. Ранее Джон Маккейн говорил, что этот рейд обернулся провалом из-за гибели американского солдата.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатору Джону Маккейну не следует высказывать свое мнение об успехе операции американских военных в Йемене, потому что он разучился побеждать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

"Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в разговорах со СМИ. Это только подбадривает противника! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать", - отметил Трамп.

Ранее 29 января спецназ США проводил операцию в Йемене, во время которой погиб один из членов отряда, старшина Уильям Райан Оуэнс. По итогам рейда также сообщалось о ликвидации 14 боевиков. Среди них были главари террористической группировки "Аль-Каида на Аравийской полуострове". Позднее сенатор Маккейн выразил мнение, что эта операция обернулась провалом из-за гибели американского военнослужащего.

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