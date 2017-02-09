18:44, 09 февраля 2017

Трамп: сенатор Маккейн разучился побеждать

Теги:  В мире  сша  маккейн  трамп  военный  сенатор

По словам президента США, Джону Маккейну не стоит выражать свое мнение по поводу военной операции в Йемене, так как он разучился побеждать. Ранее Джон Маккейн говорил, что этот рейд обернулся провалом из-за гибели американского солдата.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатору Джону Маккейну не следует высказывать свое мнение об успехе операции американских военных в Йемене, потому что он разучился побеждать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в разговорах со СМИ. Это только подбадривает противника! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать", - отметил Трамп.

Ранее 29 января спецназ США проводил операцию в Йемене, во время которой погиб один из членов отряда, старшина Уильям Райан Оуэнс. По итогам рейда также сообщалось о ликвидации 14 боевиков. Среди них были главари террористической группировки "Аль-Каида на Аравийской полуострове". Позднее сенатор Маккейн выразил мнение, что эта операция обернулась провалом из-за гибели американского военнослужащего.

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