Россия выразила Турции соболезнования в связи гибелью военных в Сирии

Теги: путин Сирийский конфликт эрдоган

Глава Генштаба России Валерий Герасимов выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с гибелью троих военнослужащих ВС Турции в результате непреднамеренного удара самолета российских ВКС. Ранее соболезнования президенту этой страны Реджепу Эрдогану выразил российский лидер Владимир Путин.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов принес соболезнования своему турецкому коллеге генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих в районе сирийского города Эль-Баб из-за непреднамеренного удара самолета российских ВКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе города Эль-Баб позиций боевиков ИГ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.)", - отметили в ведомстве.

Также Герасимов в ходе телефонного разговора с Акаром обсудил борьбу с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановку на северо-востоке провинции Алеппо.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин также выразил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с инцидентом в провинции Алеппо. Он добавил, что на совещании главы государства затрагивалась тема сирийского урегулирования.

"Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие", - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, Россия и Турция в срочном порядке проведут работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами на территории Сирии.

Ранее в Кремле сообщили о телефонных переговорах Путина и Эрдогана. В ходе беседы российский лидер "выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб".

О гибели троих турецких военнослужащих сообщили в Генштабе ВС Турции, Отмечалось, что это произошло в результате случайного попадания боеприпаса, который был сброшен самолетом ВКС России. Обе стороны ведут расследование произошедшего.