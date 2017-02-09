20:03, 09 февраля 2017

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Теги:  путин  Украина  обсуждение

Ситуация на юго-востоке Украины стала в четверг темой оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

Ситуация в Донбассе обсуждалась на оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в пресс-службе Кремля,  участниками совещания была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в Донбассе и подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений от линии разграничения.

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