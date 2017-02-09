В Москве ликвидирован пожар в ТЦ "Ереван Плаза"

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Пожар произошел в одном из ресторанов ТЦ "Ереван Плаза". По предварительным данным, причиной стала вспышка жировых отложений в вентиляции. В настоящее время возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

В одном из ресторанов внутри московского торгового центра "Ереван Плаза" произошло возгорание. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.

"Вечером 9 февраля в ресторане на улице Большая Тульская, дом 13 произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стала вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь устанавливается. Эвакуация людей из здания торгового центра не проводилась. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

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