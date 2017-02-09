Биатлонист Шипулин заявил о потере уважения к коллеге Фуркаду

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Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии. Во время гонки произошел неприятный инцидент с участием Мартена Фуркада и Александра Логинова, в результате которого наш спортсмен упал. Антон Шипулин раскритиковал французского биатлониста за этот некрасивый поступок.

Российский биатлонист Антон Шипулин подверг критике французского коллегу Мартена Фуркада, из-за действий которого во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене упал наш гонщик Александр Логинов. Он рассказал об этом в эфире "Матч ТВ". Французский биатлонист наехал на лыжу Логинова при передаче эстафеты во время гонки.

"Я полностью потерял к нему уважение. Я его ценю как спортсмена, он очень сильный. Но с человеческой точки зрения он ведет себя очень некрасиво. Было видно, что он сбил Александра специально", - приводит слова Шипулина "Интерфакс".

Кроме того, это не первый неприятный инцидент с участием Фуркада и Логинова. Ранее француз написал в интернете негативный комментарий в адрес нашего биатлониста, в связи с его дисквалификацией за допинг в 2015 году. Затем Фуркад удалил это сообщение.

По итогам смешанной эстафеты на ЧМ в Австрии сборная России заняла третье место. Первой финишировала команда Германии, а на второй строчке оказалась Франция.

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