Минобороны рассказало о сопровождении Ту-160 британскими ВВС

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об инциденте в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Там в четверг самолеты ВВС Великобритании сопровождали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.

Самолеты ВВС Великобритании 9 февраля сопровождали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня", - приводит слова Конашенкова "Интерфакс".

По словам представителя Минобороны, все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, "не нарушая границ других стран".

Конашенков добавил, что российские Ту-160 выполняли 9 февраля задачи по плану воздушного патрулирования. "Маршрут их полета проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского моря и Атлантического океана. Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78", - подчеркнул он.

Ранее в четверг в ВВС Великобритании заявили, что британские истребители Typhoon поднимались для сопровождения российских бомбардировщиков. При этом в Великобритании отметили, что в воздушное пространство Соединенного Королевства российские самолеты не входили.

В свою очередь, в генштабе Франции отметили, что "полет российских самолетов проходил примерно в сотне километров от французского побережья, вхождения в воздушное пространство страны не было".