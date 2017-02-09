Около 700 человек эвакуированы из-за задымления в столичном общежитии

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В общежитии на юго-западе Москвы произошло задымление. В результате происшествия из здания были эвакуированы около 700 человек. Отмечается, что задымление случилось из-за короткого замыкания на первом этаже дома.

В Москве около 700 человек эвакуированы из общежития РГМУ имени Н.И.Пирогова в результате задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

"Короткое замыкание произошло на первом этаже общежития медицинского университета, расположенного в доме №37 на улице Академика Волгина. В результате ЧП произошло незначительное задымление на этажах здания, после чего администрация эвакуировала порядка 700 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проветривают помещения здания. Кроме того, устанавливаются все причины случившегося.