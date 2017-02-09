21:38, 09 февраля 2017

Полиция заинтересовалась ездой автомобиля с номерами "АМР" по тротуару

Теги:  полиция  пдд  автомобиль  нарушение  Происшествие  москва

Правоохранительные органы проводят проверку по факту езды иномарки с номерами серии "АМР" по тротуару на улице Малая Дмитровка. В полиции отметили, что они выясняют все обстоятельства нарушения ПДД на основании видеозаписи, выложенной в интернете. Ранее никаких заявлений по данному инциденту к ним не поступало.

Полицейские проводят проверку по факту нарушения ПДД водителем автомобиля Toyota Land Cruiser с номерами серии "АМР", который ездил по тротуарам в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

"По факту данного нарушения ПДД в органы внутренних дел никаких заявлений пока не поступало. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства выложенной в интернете видеозаписи", - говорится в сообщении.

По данным портала Life, участником конфликта оказался директор столичного театра "Ленком" Марк Варшавер. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее житель Москвы опубликовал интернете видеозапись, на которой видно, что Toyota Land Cruiser с номерами серии "АМР" едет по тротуару улицы Малая Дмитровка. Кроме того, затем пассажир машины начал угрожать автору ролика.

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