Полиция заинтересовалась ездой автомобиля с номерами "АМР" по тротуару

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту езды иномарки с номерами серии "АМР" по тротуару на улице Малая Дмитровка. В полиции отметили, что они выясняют все обстоятельства нарушения ПДД на основании видеозаписи, выложенной в интернете. Ранее никаких заявлений по данному инциденту к ним не поступало.

Полицейские проводят проверку по факту нарушения ПДД водителем автомобиля Toyota Land Cruiser с номерами серии "АМР", который ездил по тротуарам в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

"По факту данного нарушения ПДД в органы внутренних дел никаких заявлений пока не поступало. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства выложенной в интернете видеозаписи", - говорится в сообщении.

По данным портала Life, участником конфликта оказался директор столичного театра "Ленком" Марк Варшавер. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее житель Москвы опубликовал интернете видеозапись, на которой видно, что Toyota Land Cruiser с номерами серии "АМР" едет по тротуару улицы Малая Дмитровка. Кроме того, затем пассажир машины начал угрожать автору ролика.

Друзья! На меня сейчас на Малой Дмитровке напал мужчина из машины а263мр77, катающейся по тротуарам.



Видео в двух частях: pic.twitter.com/mIQBG07yGh — Constantine (@CKonovalov) 9 февраля 2017 г.