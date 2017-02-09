В Госдуме и Совфеде прокомментировали инцидент в Эль-Бабе

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Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с гибелью турецких военных из-за непреднамеренного удара ВКС России. Инцидент произошел в районе сирийского города Эль-Баб из-за несогласованности координат при нанесении авиаударов. В Госдуме и Совфеде не ждут ухудшения отношений с Анкарой из-за происшествия.

Россия и Турция в срочном порядке проведут работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами на территории Сирии. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие", - указал спикер Кремля.

В турецком генштабе ранее сообщили, что в результате удара погибли три человека и 11 ранены. Эту информацию подтвердили в Минобороны России. Начальник нашего Генштаба уже выразил соболезнования своему турецкому коллеге.

В Совфеде считают, что российско-турецкие отношения не пострадают после инцидента в Сирии. "Убежден, что в высшей мере исчерпывающая реакция президента России на этот трагический инцидент позволит избежать ущерба для двусторонних отношений, как это было и в случае с гибелью российского посла", - отметил агентству ТАСС глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, российско-турецкое сотрудничество "за последнее время претерпело многие катаклизмы". "Но отношения сохранились и выстояли. Надеюсь, теперь никакие инциденты, в том числе и трагические, хотя, конечно, лучше бы они не происходили, нам не помешают", - сказал он.

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