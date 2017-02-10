Настал Конец света: предсказания Святой Матроны Московской

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10 февраля 2017 года человечество ожидает очередной Армагеддон. Именно в этот день должен наступить Апокалипсис по предсказанию Святой Матроны Московской. По крайней мере, именно так ученые интерпретировали ее слова. Согласно предсказаниям, причина гибели человечества не связана с войнами. TVC.ru решил изучить пять других возможных версий Конца Света.

Версия первая. Столкновение Земли с небесным телом

"Без войны все умрут, жертв будет много, а мёртвые будут лежать на земле", - говорится в предсказании Святой Матроны Московской. Согласно этим словам, никаких войн, в том числе, с применением оружия массового поражения, 10 февраля не предвидится. А значит, беда может прийти извне. Например, из космоса.

Одна из версий гласит, что конец всему наступит из-за того, что Земля столкнется с небесным телом. В частности, астрономы отмечают, что в этот день может произойти опасное сближение нашей планеты с астероидом Фаэтон. Он отличается необычайно вытянутой орбитой. Ученые установили, что из-за этого во время движения вокруг Солнца астероид пересекает орбиты Меркурия, Венеры, Марса и, собственно, Земли.

Диаметр небесного тела составляет примерно 5,1 километра. И это при том, что потенциальную опасность для людей представляют астероиды, диаметром превышающие от 100–150 метров до километра. По данным исследователей, риск человечества погибнуть от столкновения с небесными телами равен 25-тысячной. Примерно такая же вероятность уйти из жизни существует у пассажиров авиалайнера.

Впрочем, человечество уже давно опасается угрозы из космоса. В конце концов, именно с падением астероида на Землю до сих пор связывают вымирание динозавров. Чтобы предотвратить новые катастрофы, человечество ищет самые эффективные способы борьбы с падением небесных тел на Землю. В частности, NASA и Европейское космическое агентство рассчитывает провести после 2020 года эксперимент по проверке эффективности "таранного метода" для изменения орбиты небесного тела. Для этого к астероиду Дидим диаметром 780 метров направят космический аппарат-таран, который попытается изменить орбиту его спутника Дидимуна. Это должно в теории позволить изменить орбиту самого Дидима.

Версия вторая. Глобальное потепление

Человечество успело столкнуться с природными катастрофами едва ли не на всей территории Земли. Цунами, торнадо, землетрясения, наводнения: эти стихийные бедствия унесли вместе миллионы жизней. Но что, если все это начнет происходить постоянно из-за пресловутого глобального потепления?

Ученые установили, что это явление может привести, например, к повышению уровня Мирового океана, а также повышению глобальной температуры. Кроме того, исследования показывают, что это может спровоцировать рост инфекционных заболеваний и понижение мирового запаса пресной воды.

Причина глобального потепления, согласно доминирующей теории, в выбросе парниковых газов. В связи с этим человечество уже начало принимать меры для устранения этой проблемы. В частности, был принят Киотский протокол, который обязал индустриально-развитые страны сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Позднее в Париже на Всемирной конференции ООН одобрили историческое соглашение по климату. Согласно ему, средняя температура на планете не должна вырасти больше, чем на два градуса по Цельсию по сравнению с XIX веком.

Версия третья. Извержение супервулкана

Этот вариант гибели человечества решено поставить отдельно от природных катаклизмов, вызванных глобальным потеплением. Дело в том, что данное явление может произойти независимо от деяний людей. Согласно данным всезнающих ученых, извержения супервулкана происходят раз в 100 тысяч лет. А одно такое извержение способно привести к невероятному изменению климата на планете. В частности, температура воздуха на Земле может упасть на 21 градус.

Между тем, на планете сейчас насчитывается около 20 известных науке супервулканов. Последний раз один из них "рванул", по данным вулканологов, на Северном острове Новой Зеландии 27 тысяч лет назад. В результате сформировалось озеро Таупо.

Сейчас многие опасаются извержения супервулкана Йеллоустоун в США. При самом пессимистичном сценарии, человечество ожидает взрыв, который можно сравнить с детонацией тысячи атомных бомб.

Версия четвертая. Новый всемирный потоп

В Библии описываются события, которые повлекли за собой затопление всей суши. В результате погибли почти все люди и все животные. Спаслись только те, кто попал на ковчег праведного Ноя.

Сейчас всемирный потоп, по мнению многих, ожидает Землю, опять же, из-за глобального потепления. Этот процесс воздействует на мировой океан. При самых пессимистичных прогнозах, уровень воды на планете повысится на 65 метров.

Согласно теории, под водой окажется большая часть Северной и Южной Америк. Также беда настигнет Европу, Азию и Австралию. Зато в Африке этот катаклизм так сильно не скажется. По крайней мере, в центральной части континента.

Версия пятая. Пандемия

Человечество уже пережило многие болезни, которые теоретически грозили ему гибелью. До сих пор есть опасность быстро распространить смертельные заболевания по всей планете с завидной скоростью.

Современная медицина способна избавить нас от многих ранее неизлечимых болезней. Однако есть еще такие заболевания, которые могут в одно мгновение стать опасны для всего человечества.

Не так давно самой опасной болезнью считалась лихорадка Эбола. Для того, чтобы этот вирус не вышел за пределы нескольких государств, самым сильным умам человечества пришлось позаботиться о его нераспространении. В результате вспышку лихорадки удалось усмирить. Но надолго ли? И только ли вирус Эбола, летальность от которого составляет примерно 50%, так опасен для человечества?

Версия религиозная

В конце стоит сказать, что многие интерпретируют слова Святой Матроны Московской не как предвестие Армагеддона. По их мнению, речь идет о потере человечеством веры и отказе от божьих ценностей.