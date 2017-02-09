21:51, 09 февраля 2017

В результате теракта в израильском городе Петах-Тиква пострадали 8 человек

Теги:  Теракт  израиль  палестина

Молодой человек из Наблуса атаковал в центре израильского города Петах-Тиква мирных граждан. Сначала он начал стрелять по ним из ружья, а затем достал нож. СМИ узнали, что полиция задержала его на месте преступления. Израильские власти уже признали инцидент терактом.

Неизвестный мужчина напал на покупателей рынка в центре израильского города Петах-Тиква неподалеку от Тель-Авива. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету "Гаарец", нападавшим оказался 18-летний палестинец из города Наблуса. Он открыл огонь из ружья по мирным гражданам. Затем молодой человек достал нож и атаковал людей.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Израильские власти уже признали инцидент терактом. 

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